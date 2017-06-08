8 июня 2017 09:06 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 07 июня
В Дергачевском районе разыскивают пропавшего без вести мужчину
18:03 | 07 июня
Начался прием заявок на телевизионный конкурс «Ты супер! Танцы»
17:12 | 07 июня
Саратовцы увидят шедевры из фарфора мастерской Игоря Клименкова
16:10 | 07 июня
В Энгельсском районе мужчина попал под поезд
15:18 | 07 июня
С начала года на водоемах области погибло 12 человек
14:25 | 07 июня
Мошенники сняли с банковской карты жительницы Хвалынска 6 тысяч рублей
13:33 | 07 июня
На площади перед ТЮЗом создадут рисунки под открытым небом
12:42 | 07 июня
В Саратове выберут «Мисс Туризм 2017»
11:49 | 07 июня
При пожаре на Лунной погиб пенсионер
10:54 | 07 июня
Сотрудники полиции провели операцию «Нелегал-2017»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Начался прием заявок на телевизионный конкурс «Ты супер! Танцы»

Новости
Начался прием заявок на телевизионный конкурс «Ты супер! Танцы»


Принять участие в проекте телеканала НТВ могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 18 лет.


По информации министерства образования области, к участию приглашаются талантливые ребята, обладающие незаурядными танцевальными, хореографическими способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Участниками проекта могут быть индивидуальные танцовщики или пары (один из партнеров должен соответствовать условиям конкурса, оба партнера должны быть не старше 18 лет), занимающиеся следующими видами танца: балет, этнические (народные), исторические, бальные, современные, спортивные танцы.

Участники проекта будут выбраны путем удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве.

Фото https://pp.vk.me