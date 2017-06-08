Начался прием заявок на телевизионный конкурс «Ты супер! Танцы»
Принять участие в проекте телеканала НТВ могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 18 лет.
По информации министерства образования области, к участию приглашаются талантливые ребята, обладающие незаурядными танцевальными, хореографическими способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.
Участниками проекта могут быть индивидуальные танцовщики или пары (один из партнеров должен соответствовать условиям конкурса, оба партнера должны быть не старше 18 лет), занимающиеся следующими видами танца: балет, этнические (народные), исторические, бальные, современные, спортивные танцы.
Участники проекта будут выбраны путем удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве.
Фото https://pp.vk.me