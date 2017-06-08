8 июня 2017 09:06 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 07 июня
В Дергачевском районе разыскивают пропавшего без вести мужчину
18:03 | 07 июня
Начался прием заявок на телевизионный конкурс «Ты супер! Танцы»
17:12 | 07 июня
Саратовцы увидят шедевры из фарфора мастерской Игоря Клименкова
16:10 | 07 июня
В Энгельсском районе мужчина попал под поезд
15:18 | 07 июня
С начала года на водоемах области погибло 12 человек
14:25 | 07 июня
Мошенники сняли с банковской карты жительницы Хвалынска 6 тысяч рублей
13:33 | 07 июня
На площади перед ТЮЗом создадут рисунки под открытым небом
12:42 | 07 июня
В Саратове выберут «Мисс Туризм 2017»
11:49 | 07 июня
При пожаре на Лунной погиб пенсионер
10:54 | 07 июня
Сотрудники полиции провели операцию «Нелегал-2017»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Энгельсском районе мужчина попал под поезд

Новости
В Энгельсском районе мужчина попал под поезд


Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

ЧП произошло вчера на 891 км перегона Лебедево-Анисовка Приволжской железной дороги, находящегося между поселками Анисовка и Карла Маркса Энгельсского района. По факту смертельного травмирования грузовым поездом молодого мужчины, на вид которому 25-30 лет, в настоящее время проводится доследственная проверка.

По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, мужчина шел вдоль железнодорожного пути. В попутном направлении по 1 нечетному пути перегона следовал грузовой поезд. Примерно за 400-500 метров перед поездом мужчина перешел на 1 нечетный путь и продолжил движение, не реагируя на подаваемые локомотивной бригадой поезда сигналы большой громкости. Было применено экстренное торможение, однако трагедии предотвратить не удалось. В результате пострадавшим получены травмы, не совместимые с жизнью.

Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливается личность пострадавшего, очевидцы происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото http://gtrk-omsk.ru