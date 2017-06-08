В Энгельсском районе мужчина попал под поезд
Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.
ЧП произошло вчера на 891 км перегона Лебедево-Анисовка Приволжской железной дороги, находящегося между поселками Анисовка и Карла Маркса Энгельсского района. По факту смертельного травмирования грузовым поездом молодого мужчины, на вид которому 25-30 лет, в настоящее время проводится доследственная проверка.
По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, мужчина шел вдоль железнодорожного пути. В попутном направлении по 1 нечетному пути перегона следовал грузовой поезд. Примерно за 400-500 метров перед поездом мужчина перешел на 1 нечетный путь и продолжил движение, не реагируя на подаваемые локомотивной бригадой поезда сигналы большой громкости. Было применено экстренное торможение, однако трагедии предотвратить не удалось. В результате пострадавшим получены травмы, не совместимые с жизнью.
Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливается личность пострадавшего, очевидцы происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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