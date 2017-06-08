Саратовцы увидят шедевры из фарфора мастерской Игоря Клименкова

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Как сообщили в музее, в экспозиции будет представлено более 150 высокохудожественных изделий из фарфора, созданных с начала 2000-х годов до настоящего времени в мастерской Игоря Клименкова. Данное собрание впервые будет демонстрироваться в Саратове. Этому способствовали давние партнерские связи между Радищевским музеем и известной современной фарфоровой мастерской. В выставочном зале будет также экспонироваться живопись из собрания Радищевского музея.Фарфоровая мастерская Klimenkoff начала свою работу в Москве в 2003 году в качестве экспериментальной студии. Мастерская специализируется на редком в наши дни виде деятельности - ручном производстве высокохудожественных изделий из фарфора - авторской скульптуры, дизайне и росписи сервизов, декоративных тарелок, пасхальных яиц и ваз, а также ручной ювелирной лепке фарфоровых цветочных композиций.Особое внимание уделяется теме ностальгии по СССР, созданию жанровой скульптуры, посвященной тому времени.Фото http://omsk-news.net