С начала года на водоемах области погибло 12 человек

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По информации пресс-службы ГУ МЧС региона, с начала текущего года инспекторским составом ГИМС проведено более 750 патрулирований, в ходе которых выявлено свыше 120 нарушителей правил безопасности на водоемах. Наиболее распространенными нарушениями стали управление маломерным судном судоводителем, не имеющим документов, необходимых для допуска к управлению, нарушение правил пользования маломерными судами и правил плавания, а также нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерном судне.- Нарушители привлекаются к административной ответственности, но все же главная цель таких патрулирований - не оштрафовать, а объяснить владельцам маломерных судов необходимость соблюдать правила и меры осторожности на воде, - пояснили в управлении.Помимо этой деятельности с началом сезона навигации ГИМС проводится освидетельствование баз (сооружений) для стоянок маломерных судов на соответствие требованием безопасности. Также началась аттестация граждан на право управления маломерными судами.Всего с начала на водоемах Саратовской области зарегистрировано 21 происшествие, в результате которых погибли 12 человек. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 25 происшествий на водных объектах, число погибших – 7 человек. Основной причиной гибели людей на водных объектах является несоблюдение правил безопасности на водоемах.С начала 2017 года на водных объектах спасен 21 человек.Фото http://regionsamara.ru