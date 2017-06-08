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С начала года на водоемах области погибло 12 человек

Новости
С начала года на водоемах области погибло 12 человек


В летний период усиливается контроль за безопасностью на водных объектах, поскольку именно в это время количество отдыхающих на воде и у воды людей значительно увеличивается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС региона, с начала текущего года инспекторским составом ГИМС проведено более 750 патрулирований, в ходе которых выявлено свыше 120 нарушителей правил безопасности на водоемах. Наиболее распространенными нарушениями стали управление маломерным судном судоводителем, не имеющим документов, необходимых для допуска к управлению, нарушение правил пользования маломерными судами и правил плавания, а также нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерном судне.

- Нарушители привлекаются к административной ответственности, но все же главная цель таких патрулирований - не оштрафовать, а объяснить владельцам маломерных судов необходимость соблюдать правила и меры осторожности на воде, - пояснили в управлении.

Помимо этой деятельности с началом сезона навигации ГИМС проводится освидетельствование баз (сооружений) для стоянок маломерных судов на соответствие требованием безопасности. Также началась аттестация граждан на право управления маломерными судами.

Всего с начала на водоемах Саратовской области зарегистрировано 21 происшествие, в результате которых погибли 12 человек. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 25 происшествий на водных объектах, число погибших – 7 человек. Основной причиной гибели людей на водных объектах является несоблюдение правил безопасности на водоемах.

С начала 2017 года на водных объектах спасен 21 человек.

Фото http://regionsamara.ru