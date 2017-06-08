Мошенники сняли с банковской карты жительницы Хвалынска 6 тысяч рублей
Подозреваемые задержаны.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, преступление было совершено в декабре прошлого года. По словам заявительницы, она пыталась продать через интернет-сайт автомобильный радиатор. Во время сделки неизвестный абонентский номер мошенническим путем завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 6 тысяч рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Лица, совершившие хищение денежных средств, установлены и арестованы. Все трое являются жителями Пугачевского района.
Фото http://ubr.ua