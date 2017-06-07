На площади перед ТЮЗом создадут рисунки под открытым небом

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Мероприятие организовано театром ко Дню России. 12 июня с 11 до 13 часов на площади им. Ю.П.Киселева юных и повзрослевших саратовцев приглашают присоединиться к процессу совместного создания рисунков под открытым небом.Темами для размышления участников творческой акции станут вопросы культурного наследия страны и региона, место культуры и искусства в жизни современного человека. Театр объявляет три центральных темы-номинации акции: «Культура России – наше богатство», «Саратов – культурная столица Поволжья», «Дом, где живет Культура».Особенностью акции станет то, что «холстами» для создания рисунков станут обратные стороны афиш к спектаклям ТЮЗа Киселева. Созданные участниками акции рисунки украсят территорию вокруг театра — импровизированная выставка будет создаваться прямо на глазах у ее участников. Авторы лучших работ получат памятные подарки от представителей театра. Кроме того, участники смогут забрать с собой на память афиши к любимым спектаклям Саратовского ТЮЗа.