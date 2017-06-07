В Саратове выберут «Мисс Туризм 2017»
Открытый региональный конкурс красоты, который пройдет 9 июня, станет отборочным туром открытого Всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России» с участием представительниц городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.
По информации организаторов, участницам предстоят такие конкурсные испытания, как "визитная карточка", дефиле в одежде для туризма и отдыха, конкурс национального костюма страны, представленного участницей, дефиле в бикини и в вечерних платьях. В ходе мероприятия также состоится шоу-программа с розыгрышем призов и подарков.
Победительница и финалистки представят наш регион на Всероссийском конкурсе, который состоится в августе в Чебоксарах.
Фото http://ugrb.ru