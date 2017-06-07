При пожаре на Лунной погиб пенсионер
Трагедия произошла вчера около пяти часов вечера.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горела однокомнатная квартира на втором этаже в десятиэтажном доме на ул. Лунной. Огонь уничтожил вещи на площади 11 кв.м.
В результате пожара погиб мужчина 1928 года рождения. Кроме того, пострадала женщина 1930 года рождения. С отравлением продуктами горения она была госпитализирована. Сообщается также, что из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе 3 ребенка.
На тушение пожара выезжали 5 единиц техники, 18 человек личного состава.
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