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Сотрудники полиции провели операцию «Нелегал-2017»

Новости
Сотрудники полиции провели операцию «Нелегал-2017»


В период с 22 мая по 2 июня проверено 368 работодателей, использующих труд иностранных работников в различных сферах, а также 942 места компактного проживания иностранных граждан.

По информации пресс-службы регионального управления МВД,территориальными отделами полиции на районном уровне выявлен 31 факт, содержащий признаки преступлений в сфере миграции, в том числе 14 фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту жительства и 17 фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении. Возбуждено 23 уголовных дела.

Всего выявлено 1970 нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушения порядка въезда, выезда и пребывания - 1021, нарушения правил привлечения (использования) иностранной рабочей силы и правил осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами - 111.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму 3 млн 257 тысяч рублей. Также вынесено 203 решения о запрете въезда иностранным гражданам на территорию Российской Федерации. С территории страны за период операции выдворен 21 иностранный гражданин, 8 человек было депортировано.

Кроме того, полицейскими был обеспечен контроль за автотранспортом, следующим транзитом через территорию области. Всего проверено 5650 единиц автотранспорта. Из них 741 перевозил иностранных граждан.