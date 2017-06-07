Дмитрий Маликов проведет для саратовских детей «Урок музыки»

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По информации министерства культуры области, непосредственными участниками представления станут учащиеся ДМШ для одаренных детей при саратовской консерватории. Планируется исполнение с детьми довольно сложных произведений: «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, авторской композиции Д. Маликова «Ночь в Мадриде», а также произведений на выбор учащихся.Урок пройдет в постоянном общении с учащимися, которые кроме музыкальных заданий смогут поучаствовать в интерактивных играх. Дмитрий Маликов расскажет о своем творческом пути, вспомнит интересные истории из своего детства, ответит на вопросы учащихся и, конечно, сыграет и споет несколько своих композиций и классических произведений.Педагоги, учащиеся музыкальных школ Саратова и Энгельса, а также их родители приглашаются в театральный зал в качестве зрителей. Вход на мероприятие свободный. Начало в 14:30.Фото http://omsk.bezformata.ru