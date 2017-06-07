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19:00 | 06 июня
Спасатели оказали помощь пассажиру круизного теплохода
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Спасатели оказали помощь пассажиру круизного теплохода

Новости
Спасатели оказали помощь пассажиру круизного теплохода


Пенсионер, которому стало плохо, был госпитализирован в Энгельсскую городскую больницу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области, трехпалубный теплоход "Иван Кулибин" проходил вчера вечером по территории Саратовской области. У села Старое Привольное Ровенского района одному из пассажиров - мужчине 1934 года рождения - стало плохо сердцем.

- Сообщение о том, что на акватории реки Волга на теплоходе у мужчины случился инсульт и что ему нужна срочная помощь, поступила в ЕДДС Ровенского района, - сообщили подробности спасательной операции в ведомстве. - Незамедлительно к месту на патрульном катере Crosswind-160 выдвинулись два инспектора ГИМС: Александр Филоненко и Ренат Арсланов. По прибытию к месту мужчину с первой палубы на носилках передали в катер инспекторов ГИМС. Сотрудники МЧС доставили его на берег, где его уже ждала бригада скорой медицинской помощи. Медики осмотрели мужчину и госпитализировали в Энгельсскую городскую больницу.

Фото http://2.bp.blogspot.com