В Энгельсе прошла акция «Сделай выбор в пользу жизни»
Мероприятие, состоявшееся во дворце культуры «Мелиоратор», было направлено на профилактику курения среди молодежи.
Акция была организована специалистами Саратовского областного центра медицинской профилактики совместно с представителями МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» и волонтерами Энгельсского медицинского колледжа и при поддержке регионального минздрава. Для участия в ней были приглашены старшеклассники общеобразовательных школ №№ 19 и 30 Энгельса.
Как рассказали в министерстве, в рамках акции представители социального молодежного театра «Пульс» клуба «Энгельсская молодежь» продемонстрировали спектакль, посвященный профилактике курения табака, спайсов и употребления наркотических веществ.
Медицинские специалисты рассказали учащимся о заболеваниях, которые вызывает курение, потребление энергетических напитков, алкоголя и наркотических средств.
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