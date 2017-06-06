6 июня 2017 21:14 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 06 июня
Спасатели оказали помощь пассажиру круизного теплохода
18:10 | 06 июня
В Энгельсе прошла акция «Сделай выбор в пользу жизни»
17:17 | 06 июня
Сотрудники ГИБДД эвакуировали транспорт с парковки для инвалидов
16:35 | 06 июня
В День России состоится открытый показ фильма "Ледокол"
15:48 | 06 июня
Саратов входит в тройку самых бюджетных городов для путешествий на летние выходные
14:55 | 06 июня
При пожаре в квартире на Танкистов погибли три человека
14:02 | 06 июня
Портал «ПроДокторов» сумел добиться доверия со стороны пользователей
13:15 | 06 июня
Саратовские музейщики представили в Москве проект «Константин Федин и его современники»
12:22 | 06 июня
В Саратове будут судить обвиняемую в убийстве супруга местную жительницу
11:34 | 06 июня
Подведены итоги III международного фестиваля молодежных театров «32 мая»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Сотрудники ГИБДД эвакуировали транспорт с парковки для инвалидов

Новости
Сотрудники ГИБДД эвакуировали транспорт с парковки для инвалидов


Очередной рейд прошел после жалобы саратовца.

Как рассказали в ведомстве, гражданин, который является инвалидом, заявил о том, что на ул. Чапаева напротив цирка, где установлены знаки парковка для инвалидов в зоне 80 метров и работает эвакуатор, нет мест. Подъехавшим туда инвалидам нет возможности припарковаться. Сотрудники ГИБДД отреагировали на это и провели эвакуацию авто, оставленного в неположенном месте.

- В последние годы наказания за парковку в неположенном месте постоянно ужесточают, сегодня за ряд нарушений в этой сфере водитель может поплатиться кругленькой суммой, - прокомментировали в Госавтоинспекции города. - Причем, оспорить такой штраф практически невозможно, а смягчающих обстоятельств, как известно, на дороге нет. Особенно суров закон к тем, кто пытается без оснований занять место для парковки инвалидов. Водителей, которые прибудут к своему автомобилю до эвакуации, привлекут к административной ответственности по ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ (штраф 5000 руб.). А остальным еще придется оплатить за эвакуатор, в Саратове эта сумма составит 2200 рублей. Многие считают, что мест для инвалидов слишком много и ничего не случится, если они займут одно из них. Однако не нужно забывать, что новая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями создавалась для того, чтобы они могли жить полноценной жизнью обычного человека настолько, насколько это возможно. Но не для того, чтобы обычные водители ставили себя на места инвалидов.