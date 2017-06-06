Сотрудники ГИБДД эвакуировали транспорт с парковки для инвалидов

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Как рассказали в ведомстве, гражданин, который является инвалидом, заявил о том, что на ул. Чапаева напротив цирка, где установлены знаки парковка для инвалидов в зоне 80 метров и работает эвакуатор, нет мест. Подъехавшим туда инвалидам нет возможности припарковаться. Сотрудники ГИБДД отреагировали на это и провели эвакуацию авто, оставленного в неположенном месте.- В последние годы наказания за парковку в неположенном месте постоянно ужесточают, сегодня за ряд нарушений в этой сфере водитель может поплатиться кругленькой суммой, - прокомментировали в Госавтоинспекции города. - Причем, оспорить такой штраф практически невозможно, а смягчающих обстоятельств, как известно, на дороге нет. Особенно суров закон к тем, кто пытается без оснований занять место для парковки инвалидов. Водителей, которые прибудут к своему автомобилю до эвакуации, привлекут к административной ответственности по ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ (штраф 5000 руб.). А остальным еще придется оплатить за эвакуатор, в Саратове эта сумма составит 2200 рублей. Многие считают, что мест для инвалидов слишком много и ничего не случится, если они займут одно из них. Однако не нужно забывать, что новая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями создавалась для того, чтобы они могли жить полноценной жизнью обычного человека настолько, насколько это возможно. Но не для того, чтобы обычные водители ставили себя на места инвалидов.