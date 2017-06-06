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Саратов входит в тройку самых бюджетных городов для путешествий на летние выходные

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Саратов входит в тройку самых бюджетных городов для путешествий на летние выходные

Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.

По информации агентства, в топ-10 самых недорогих городов, популярных для бюджетных поездок на выходные дни летом, входят Смоленск, Саратов, Петрозаводск, Тверь, Тамбов, Астрахань, Калуга, Пермь, Ульяновск и Брянск.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летние месяцы. В рейтинг не вошли недорогие курортные города Ейск, Судак и другие, где отдыхают летом в среднем две недели.

Вильнюс (Литва), София (Болгария), Скопье (Македония), Бухарест (Румыния), Сараево (Босния и Герцеговина), Краков (Польша), Белград (Сербия), Будапешт (Венгрия), Загреб (Хорватия) и Рига (Латвия) составляют первую десятку недорогих зарубежных городов, популярных для поездок на уик-энд.