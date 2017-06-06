При пожаре в квартире на Танкистов погибли три человека
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в квартире домовладения на улице Танкистов. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 46-летнего местного жителя, а также неизвестных мужчины и женщины, на вид которым 45-50 лет.
По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению личности погибших, точной причины возгорания, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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