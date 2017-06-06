Портал «ПроДокторов» сумел добиться доверия со стороны пользователей
Портал «ПроДокторов» в последнее время занимает ведущие позиции среди агрегаторов мнений о медицинском обслуживании в России. Этому способствует высокое доверие пользователей портала: недавно зафиксирован 500 000-й отзыв о врачах и клиниках, а ежемесячно ресурс посещают не менее 3 миллионов человек.
Следует отметить, что доверия со стороны пользователей порталу удалось добиться, благодаря постоянной борьбе с недостоверными мнениями. В течение всего времени своего существования порталу удается успешно предотвращать искусственную «накрутку» репутации и проявления «черного пиара» за счет введенных строгих правил модерации, сложного алгоритма проверки каждого отзыва и уникальной системы расчета рейтинга.
Сегодня на портале «ПроДокторов» опубликовано более 350 тысяч профилей практикующих врачей и около 30 000 страниц лечебных учреждений страны: клиник, больниц и диагностических центров. Есть все основания полагать, что число отзывов о врачах и клиниках на ресурсе будет только расти, обеспечивая наиболее объективный выбор нужных специалистов.