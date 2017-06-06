Саратовские музейщики представили в Москве проект «Константин Федин и его современники»

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По информации министерства культуры области, в этом году жюри фестиваля было рассмотрено более 400 проектов, из которых было отобрано 150 лучших. Музей Федина единственным в области прошел во второй тур и получил площадку для представления своего проекта.- Музей представил выставочные стенды, на которых был проиллюстрирован уникальный научно-исследовательский проект «Константин Федин и его современники», – рассказала министр культуры области Татьяна Гаранина. - Издание данной книги подготовлено и осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. В результате объединенных усилий научных сотрудников Государственного музея Федина, ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова были исследованы, систематизированы, опубликованы и научно прокомментированы более четырехсот писем Константина Федина, Михаила Зощенко, Евгения Замятина, Корнея Чуковского, Всеволода Иванова, Анны Ахматовой и других известных писателей из ближнего окружения писателя.Саратовские музейщики также приняли участие в деловой программе фестиваля: в пленарном заседании Всероссийского совещания главных хранителей, в заседании круглых столов «Выставочные и образовательные проекты ассоциации литературных музеев Союза музеев России», «Трудное наследие в музее», «Комплексный подход к проектированию и созданию новых экспозиций», «Музей будущего – будущее музея» и многих других.