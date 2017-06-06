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В Саратове будут судить обвиняемую в убийстве супруга местную жительницу

Новости
В Саратове будут судить обвиняемую в убийстве супруга местную жительницу


Преступление было совершено в марте текущего года.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 марта между супругами в их квартире на улице Зелено после распития спиртного произошел конфликт. Его причиной послужило то, что мужчина якобы воспользовался сотовым телефоном жены.

В ходе ссоры женщина нанесла ему ножом не менее шести ударов в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленница была задержана сотрудниками нацгвардии.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства, завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://pravo365.ru