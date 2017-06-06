Подведены итоги III международного фестиваля молодежных театров «32 мая»
Мероприятия в его рамках проходили в театре кукол «Теремок».
По информации министерства культуры области, в этом году фестиваль прошел уже в третий раз. Его площадка по традиции объединила артистов молодежных театров-студий из разных стран и городов, открыла возможности для творческого поиска и безграничных экспериментов.
В этом году на суд жюри и зрителей было представлено девять спектаклей коллективов из семи городов и двух стран. Среди участников – театральная студия «Арлекин» (Заречный), театр танца «Домино» (Энгельс), народный Молодежный театр «Современник» (Астана), студенческий театр «Штурм» (Саратов), театр «Люди-Игры» (Краснодар), театральная студия «Иная возможность» (Советск), театр «Аффект» (Саратов), студенческий театр «Жест» (Екатеринбург).
Главный приз - треуголку барона Мюнгхаузена – завоевали студенты ПИУ РАНХиГС, актеры театральной студии «Помост». На фестивале они представили «Страсти по Торчалову» режиссера Ивана Подмогильного.
Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru