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Подведены итоги III международного фестиваля молодежных театров «32 мая»
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Подведены итоги III международного фестиваля молодежных театров «32 мая»

Новости / Культура
Подведены итоги III международного фестиваля молодежных театров «32 мая»


Мероприятия в его рамках проходили в театре кукол «Теремок».

По информации министерства культуры области, в этом году фестиваль прошел уже в третий раз. Его площадка по традиции объединила артистов молодежных театров-студий из разных стран и городов, открыла возможности для творческого поиска и безграничных экспериментов.

В этом году на суд жюри и зрителей было представлено девять спектаклей коллективов из семи городов и двух стран. Среди участников – театральная студия «Арлекин» (Заречный), театр танца «Домино» (Энгельс), народный Молодежный театр «Современник» (Астана), студенческий театр «Штурм» (Саратов), театр «Люди-Игры» (Краснодар), театральная студия «Иная возможность» (Советск), театр «Аффект» (Саратов), студенческий театр «Жест» (Екатеринбург).

Главный приз - треуголку барона Мюнгхаузена – завоевали студенты ПИУ РАНХиГС, актеры театральной студии «Помост». На фестивале они представили «Страсти по Торчалову» режиссера Ивана Подмогильного.

Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru