6 июня 2017 21:14 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 06 июня
Спасатели оказали помощь пассажиру круизного теплохода
18:10 | 06 июня
В Энгельсе прошла акция «Сделай выбор в пользу жизни»
17:17 | 06 июня
Сотрудники ГИБДД эвакуировали транспорт с парковки для инвалидов
16:35 | 06 июня
В День России состоится открытый показ фильма "Ледокол"
15:48 | 06 июня
Саратов входит в тройку самых бюджетных городов для путешествий на летние выходные
14:55 | 06 июня
При пожаре в квартире на Танкистов погибли три человека
14:02 | 06 июня
Портал «ПроДокторов» сумел добиться доверия со стороны пользователей
13:15 | 06 июня
Саратовские музейщики представили в Москве проект «Константин Федин и его современники»
12:22 | 06 июня
В Саратове будут судить обвиняемую в убийстве супруга местную жительницу
11:34 | 06 июня
Подведены итоги III международного фестиваля молодежных театров «32 мая»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове 344 дома остаются без горячей воды

Новости / Новости ЖКХ
В Саратове 344 дома остаются без горячей воды


Подачу обещают возобновить после гидравлических испытаний и ремонтно-профилактических работ.

По информации пресс-службы городской администрации, гидравлические испытания проводятся ежегодно и являются обязательным мероприятием, непосредственно влияющим на качество прохождения отопительного периода. Это необходимый и эффективный метод диагностики и контроля состояния тепловых систем, а также важнейшая технологическая процедура, позволяющая определить участки теплотранспортной инфраструктуры, которые необходимо отремонтировать в первую очередь.

Из-за проведения теплоснабжающими организациями гидравлических испытаний тепловых сетей и источников тепловой энергии в настоящий момент горячая вода отсутствует в 344 домах. В мэрии пообещали, что процесс возобновления подачи горячей воды потребителям начнется сразу после завершения испытаний и ремонтно-профилактических работ.

Сроки и график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и источников тепловой энергии размещены на сайте администрации Саратова.

Фото http://smolensk.bezformata.ru