В Саратове 344 дома остаются без горячей воды
Подачу обещают возобновить после гидравлических испытаний и ремонтно-профилактических работ.
По информации пресс-службы городской администрации, гидравлические испытания проводятся ежегодно и являются обязательным мероприятием, непосредственно влияющим на качество прохождения отопительного периода. Это необходимый и эффективный метод диагностики и контроля состояния тепловых систем, а также важнейшая технологическая процедура, позволяющая определить участки теплотранспортной инфраструктуры, которые необходимо отремонтировать в первую очередь.
Из-за проведения теплоснабжающими организациями гидравлических испытаний тепловых сетей и источников тепловой энергии в настоящий момент горячая вода отсутствует в 344 домах. В мэрии пообещали, что процесс возобновления подачи горячей воды потребителям начнется сразу после завершения испытаний и ремонтно-профилактических работ.
Сроки и график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и источников тепловой энергии размещены на сайте администрации Саратова.
Фото http://smolensk.bezformata.ru