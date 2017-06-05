Саратовская триатлонистка выиграла "бронзу" чемпионата России
В выходные в Ижевске прошли соревнования чемпионата и первенства России по триатлону.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, наш регион на соревнованиях был представлен семью спортсменами.
Бронзовую медаль чемпионата завоевала участница Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, мастер спорта международного класса Мария Шорец.
Такую же награду у юниоров в рамках первенства завоевал Даниил Кондрашов.
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