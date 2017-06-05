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Более 1200 старшеклассников приняли участие в проекте «Зову в мою профессию»

Новости / Здоровье
Более 1200 старшеклассников приняли участие в проекте «Зову в мою профессию»

В Саратовской области продолжается реализация инициированного врио губернатора Валерием Радаевым проекта по обеспечению кадрового резерва и укомплектованию средними медработниками службы скорой помощи.

В рамках проекта Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого) продолжает профориентационную работу с учащимися школ 9-11 классов образовательных учреждений области. По информации регионального минздрава, занятия под девизом «Зову в мою профессию» состоялись в 11 районах Саратовской области. Их участниками стали более 1200 подростков.

В ходе встреч представители колледжа рассказали школьникам об истории развития медицины Саратовской области, о том, как проводится подготовка специалистов среднего звена, продемонстрировали фильм об учебном заведении.

Кроме того, специалисты образовательного учреждения провели психологическое тестирование учащихся для определения склонности к медицинской профессии.

В мероприятиях также принимали участие главные врачи, главные медицинские сестры районных больниц, которые рассказывали об особенностях работы в здравоохранении района.

Фото https://dixinews.ru