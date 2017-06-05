В областном центре задержали подозреваемого в краже золотого кольца
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, в конце мая текущего года с сообщением в полицию обратилась 39-летняя жительница Заводского района. Она рассказала, что 23 мая в период времени с 12:00 до 16:30 злоумышленник, находясь в ее квартире, похитил золотое кольцо.
Вчера сотрудники полиции задержали 30-летнего подозреваемого. Мужчина, который ранее уже был судим, признал свою вину. Ему избрана мера пресечения – обязательство о явке.
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