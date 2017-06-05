Студенты школы Табакова приняли участие в открытии смены творческой школы «Волжская радуга - 2017»
Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и государственной программы «Культура Саратовской области до 2020 года».
По информации министерства культуры области, межрегиональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей проводится в нашей области с 2012 года.
В День защиты детей около 250 ребят собрались в актовом зале детского оздоровительного центра «Ровесник» Марксовского района на открытии первой смены. Среди них 186 участников творческой школы «Волжская радуга - 2017», которая проходит в этом году по направлениям «Инструментальное исполнительство (духовые и ударные инструменты)», «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство».
В роли ведущих концертной программы выступили студенты знаменитой Московской театральной школы Олега Табакова, которые в театрализованной форме рассказали о творческой школе «Волжская радуга» и ее участниках.
Завершился праздник открытия запуском в небо воздушных шаров всех цветов радуги.
Фото http://nss.in.ua