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Стартует межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»

Новости / Культура
Стартует межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»


Об участии в мероприятии, инициатором которого является саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина, заявили несколько российских библиотек.

Завтра, 6 июня, в России будет отмечаться Пушкинский день. В честь очередной годовщины со дня рождения поэта библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина приглашает детей и взрослых стать участниками событий и мероприятий, посвященных его творчеству.

В этот день в актовом зале администрации Фрунзенского района пройдет Ассамблея талантливых читателей, участниками которой станут победители областного творческого конкурса «Мы вновь читаем пушкинские строки», организованного библиотекой. В программе мероприятия, которое начнется в 11.00, значится награждение победителей, а также творческая встреча с детским писателем, драматургом и музыкантом Хельгой Патаки (Москва).

В самой Пушкинке пройдет традиционный открытый микрофон «С Пушкиным не расставайтесь», представление библиотеатра «Сказки нянюшки Арины», познавательно-развлекательные программы с викторинами и игровыми программами «Там чудеса, там леший бродит».

В течение всего июня в библиотеке будет работать книжно-иллюстративная выставка «России первая любовь», с 1 по 9 июня - выставка «Что за прелесть эти сказки».

6 июня пройдет VII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». Она призвана способствовать привлечению большего числа детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. В этот день в формате акции на своих площадках участники-партнеры организуют и проводят поэтические марафоны, громкие чтения, беседы, и викторины, посвященные творчеству А.С.Пушкина.

Фото http://abhazia-news.ru