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В Саратове продолжается операция «Тонировка»

Новости
В Саратове продолжается операция «Тонировка»


За четыре дня к ответственности привлечены 658 водителей.

Госавтоинспекция Саратова подвела промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка», которая проходит с 1 по 9 июня на территории города. Целью данного мероприятия является пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.

По информации ведомства, за четыре дня операции по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа) привлечено 658 водителей. За невыполнение законных требований сотрудника полиции о прекращении противоправных действи привлечено 8 водителей, одному из которых судом назначен административный арест 3 суток, 5 водителям – административный штраф. По двум нарушителям в настоящее время решение не вынесено.

В ГИБДД напомнили, что административная ответственность за тонированные стекла предусматривает наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей. Кроме того, вместе с постановлением о наложении административного штрафа водителю выдается требование на устранение недостатка, согласно которого водитель должен снять тонировочную пленку в течение определенного срока, в противном случае он будет привлечен к дополнительной административной ответственности и ему может грозить до ареста на срок до 15 суток.

Фото http://kubantv.ru