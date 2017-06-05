В Балашове состоялся фестиваль «Троице Святая, Слава Тебе!»

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По информации комитета общественных связей и национальной политики области, инициатива проведения фестиваля принадлежит Епископу Балашовскому и Ртищевскому Тарасию. Дело в том, что в начале прошлого века престольным праздником в Балашове была именно Троица. В 1895 году на освещении Троицкого храма в Балашове присутствовал Иоанн Кронштадтский.В этом году на фестиваль православного фольклорного творчества приехали делегации девяти муниципальных районов. Свои работы на выставке декоративно-прикладного творчества представили более 30 мастеров.Концертная программа фестиваля продолжалась около 4 часов и стала прекрасным музыкальным подарком не только для гостей фестиваля, но почти для 2,5 тысяч балашовцев, посетивших в этот воскресный день центральный городской парк.