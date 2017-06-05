В трех районах области и Саратова тушили пожары
Всего за выходные на территории региона было ликвидировано тринадцать пожаров.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 3 июня в районе часа ночи в Вольске горели шестнадцать сараев на ул. Пионерской. Площадь пожара составила 220 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
4 июня в 03 ч. 50 м. на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в сарае на ул. Перспективной в Ленинском районе. Огонь охватил 15 кв.м. постройки и 800 кв.м мусора. На борьбу с огнем выезжали 3 единицы техники, 13 человек личного состава.
Еще одно аналогичное ЧП произошла вчера около полудня в селе Константиновка Краснокутского района. Там горели два сарая на площади 120 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
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