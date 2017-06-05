При обыске в квартире саратовец пытался взорвать полицейских и понятых

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в тот день сотрудники полиции выехали по месту проживания 51-летнего мужчины, чтобы проверить его причастность к незаконному хранению оружия. Помимо сотрудников полиции в обыске были задействованы гражданские понятые лица.- По прибытию на место проживания подозреваемого сотрудники полиции пояснили ему цель визита и предоставили соответствующие документы, подтверждающие полномочия на проведение обыска в домовладении мужчины, - сообщили подробности происшествия в пресс-службе. - После чего хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно бросил в сторону оперативников и присутствовавших на месте понятых неизвестный предмет, предположительно гранату. В сложившиеся ситуации оперативники, проявив самоотверженность, закрыли телами понятых.Сообщается, что при взрыве понятые не пострадали, сотрудники полиции получили касательные ранения. Им была оказана медицинская помощь.Подозреваемый в совершении преступления был задержан. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).За умелые и самоотверженные действия сотрудники полиции будут поощрены начальникома ГУ МВД России по Саратовской области.Фото http://img1.stavropolye.tv