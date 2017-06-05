Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги»

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http://info-resource.esy.es/wp-content/uploads/2017/01/20.17.jpgПо информации министерства экономического развития области, выпускникам Саратовской области доступен новый сервис на Едином портале gosuslugi.ru. Теперь школьники могут узнать предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать. Услуга доступна всем пользователям, которые имеют подтвержденную учетную запись, и оказывается в режиме реального времени бесплатно.Для получения результатов экзаменов пользователю необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных – имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии), или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.Напомним, что сегодня, 5 июня, выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию. На экзамен зарегистрировано 6155 жителей региона. Первым же испытанием для вчерашних школьников стал ЕГЭ по математике профильного уровня. Всего в экзамене приняло участие 6148 человек.Фото http://info-resource.esy.es