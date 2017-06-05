Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги»
http://info-resource.esy.es/wp-content/uploads/2017/01/20.17.jpg
На сайте можно получить общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.
По информации министерства экономического развития области, выпускникам Саратовской области доступен новый сервис на Едином портале gosuslugi.ru. Теперь школьники могут узнать предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать. Услуга доступна всем пользователям, которые имеют подтвержденную учетную запись, и оказывается в режиме реального времени бесплатно.
Для получения результатов экзаменов пользователю необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных – имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии), или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.
Напомним, что сегодня, 5 июня, выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию. На экзамен зарегистрировано 6155 жителей региона. Первым же испытанием для вчерашних школьников стал ЕГЭ по математике профильного уровня. Всего в экзамене приняло участие 6148 человек.
Фото http://info-resource.esy.es
На сайте можно получить общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.
По информации министерства экономического развития области, выпускникам Саратовской области доступен новый сервис на Едином портале gosuslugi.ru. Теперь школьники могут узнать предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать. Услуга доступна всем пользователям, которые имеют подтвержденную учетную запись, и оказывается в режиме реального времени бесплатно.
Для получения результатов экзаменов пользователю необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных – имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии), или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.
Напомним, что сегодня, 5 июня, выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию. На экзамен зарегистрировано 6155 жителей региона. Первым же испытанием для вчерашних школьников стал ЕГЭ по математике профильного уровня. Всего в экзамене приняло участие 6148 человек.
Фото http://info-resource.esy.es