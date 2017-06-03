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Рандеву сердец на Бульваре Роз

Новости
Рандеву сердец на Бульваре Роз


У покровчан появился символ счастливой семейной жизни.

Яркий арт-объект в виде двух красных сердец теперь встречает жителей и гостей города на самой уютной и популярной улице – Бульваре Роз в Энгельсе.

Новая достопримечательность – это не только символ влюбленности и семейного счастья. Это - признание в большой и преданной любви к родному городу. Такой подарок горожанам преподнес Бульвар Роз 1 июня, в День защиты детей и в рамках празднования своего четвертого дня рождения.

Уже в этот день, на открытии фестиваля «Праздник Детства», стало понятно, что новый символ, безусловно, станет памятным и знаковым местом для всех покровчан и гостей города. Желающих запечатлеть себя на фоне сердец оказалось немало. Тем более, что после селфи и публикации фото в соцсетях с хештэгом #СердцеБульвара каждый мог получить магнит со своим изображением совершенно бесплатно.

- В жизни каждого человека должны быть памятные вещи, памятные места, возвращающие ко времени свадьбы, становления семьи, рождения детей, поэтому такой символ семьи нужен городу, - уверена покровчанка Наталья Федоровна.

-Это хорошая идея и интересный символ, чтобы молодые семьи фотографировались рядом и, таким образом, передавали бы символическую эстафету другим, - добавляет Виктор Степанов Кстати, это не первый арт-объект на Бульваре Роз.

Горожане хорошо знакомы с другими оригинальными арт-объектами, такими, как - Стена Любви и Стена Семьи. Выполненные в виде художественных инсталляций Стены Бульвара Роз хранят в себе памятные, юбилейные даты, теплые сердечные пожелания и признания в любви...