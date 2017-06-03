Участниками выставки «IPSA Весна» стали тысячи российских компаний
На прошедшей в Москве 31-й Международной выставке «IPSA Весна» приняли участие представители самых разных стран мира. При этом подавляющим большинством из 3,5 тысяч компаний-участников были российские предприятия (97,5%). Кроме того, модные аксессуары, одежду, сувенирную, рекламную и полиграфическую продукцию продемонстрировали известные компании из России, Беларуси, Германии, Турции, Китая, Пакистана, и Нидерландов.
Отечественные компании представляли 60 российских регионов и 8 округов страны. Около трети компаний выступили на «IPSA Весна» впервые. Несмотря на это на мероприятии было большое количество интересных идей, креативных решений, предложенных различными брендинговыми и рекламными агентствами, компаниями-производителями материалов и оборудования для типографий и издательств. На выставке можно было увидеть уникальное печатное оборудование по соседству со стильной упаковкой или продуктами, специально произведенными к Чемпионату мира по футболу 2018 года.