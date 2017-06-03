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В Саратовском регионе отметили Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам

Новости
В Саратовском регионе отметили Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам

На переезде перегона Покровск – Разъезд 3 км железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели акцию «Внимание-переезд!».

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, данный объезд был выбран неслучайно. В сутки здесь проходит свыше 12,5 тысяч автомобилей.

В ходе рейда проводились беседы с водителями и раздавались памятки о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов.

- Участникам дорожного движения нужно быть максимально внимательными на железнодорожных переездах. Любое отступление от правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям. Поезд мгновенно остановить невозможно. Тормозной путь поезда составляет 500-1000 метров, - отметил начальник Анисовской дистанции пути Антон Котов.

В службе напомнили, что с начала текущего года на территории Саратовской региона произошло два дорожно-транспортных происшествия (в 2016 году – одно). Причины ДТП - грубое нарушение водителями правила дорожного движения. Выезжая на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, они сталкивались с проходящим подвижным составом.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий в Саратовском регионе, как и на Приволжской железной дороге в целом, проводится работа по модернизации переездов. В текущем году капитальный ремонт железнодорожных переездов будет проведен на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная и на 170 км перегона Сенная – Казаковка. В ходе ремонтных работ будут заменены устройства заграждения (УЗП), направляющие столбики, проведено асфальтирование автомобильных подходов. На эти цели направлено свыше 3,4 млн рублей.