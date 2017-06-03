Часть Волжского района почти на сутки останется без воды
МУПП "Саратовводоканал" продолжает подготовку водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-18 гг.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, для проведения ремонтных работ запорной арматуры, чистки датчиков УЗР с 10.00 6 июня до 03.30 7 июня будет произведено плановое отключение магистрального водовода d1200 мм от водопроводного комплекса №3 до насосной станции «Вольская». Из-а этого будет прекращено водоснабжение жилых домов и учреждений по улицам Хрустальная, Покровская, Самойловская, Прудовая, Новоржевская, поселков Новосоколовогорский, Саксагай, Мирный, а также застройки в районе Монахова пруда. В зоне пониженного давления будет находиться поселок Юбилейный.
Местным жителям напоминают о необходимости пополнить запасы воды.
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