МЧС предупреждает о непогоде в выходные

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В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности. Им необходимо убрать вещи с балконов и лоджий, выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы, по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Важно также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.Фото http://ubr.ua