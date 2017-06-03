В Заводском и Кировском районах задержаны организаторы азартных игр

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Как сообщает следственное управление региона, в период с 2013 года по май 2017 года в одном из торговых павильонов, расположенных на территории Заводского района, неустановленные лица организовали проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также объектов авторского права (игровые программы для ЭВМ).Аналогичным образом в период с 2015 года по апрель 2017 года в одном из торговых павильонов, расположенных на территории Кировского района, неустановленные лица незаконно организовали и проводили азартные игры.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен один из фигурантов преступной деятельности, совершенной на территории Заводского района, а также два фигуранта незаконной игорной деятельности в Кировском районе.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление иных лиц, причастных к совершению указанных противоправных деяний. Кроме того, следователями устанавливается сумма полученного дохода от незаконной игорной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается, - отметили в пресс-службе управления.Фото http://pasmi.ru