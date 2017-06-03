Полицейские пригласили детей в гости к хаски

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По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, дети посетили питомник сибирских хаски в селе Сосновка. Сначала их ждала небольшая вводная экскурсия об истории ездового собаководства, секретах воспитания и тренировок собак. Затем был организован квест на территории питомника, где малыши, разделившись на три команды, с помощью загадок и подсказок ведущего должны были за кротчайшее время пройти контрольные пункты. Победившая команда получила в награду глобус, который символизирует дружбу во всем мире. Потом все дружно переместились в шатер, где отведали настоящую пищу каюров (погонщиков собак).День ребята завершили в объятиях преданных хаски. Дети с удовольствием гладили и фотографировались с питомцами. Особо смелые даже успели облачиться в специальное снаряжение и побегать с собаками.