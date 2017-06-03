Летом школьники смогут вступить в добровольческие трудовые бригады
Только в Волжском районе Саратова в течение школьных каникул планируется трудоустроить около 200 несовершеннолетних граждан.
Как рассказал в районной администрации, с целью привлечения подростков к общественно полезному труду планируется организация 25 добровольческих трудовых школьных бригад с общим охватом более 300 обучающихся. Ребята будут осуществлять работу по благоустройству школьных территорий и ремонту мебели,
- В основном это дети из малообеспеченных семей, семей, где один или оба родители безработные, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, - прокомментировала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района Наталья Худякова. - Подростков планируется трудоустраивать разнорабочими на рабочие места ушедших в отпуск дворников и технических работников в образовательные учреждения района.
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