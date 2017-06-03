Любители живописи увидят крымские пейзажи
6 июня в Радищевском музее начнет работу выставка «Крым. Край солнца, радости и вдохновения», посвященная природе знаменитого полуострова.
По информации организаторов, на сегодняшний день музейная коллекция насчитывает свыше сотни живописных и графических произведений русских художников, воспевающих этот прекрасный, овеянный легендами край. В постоянной экспозиции экспонируется около десятка крымских пейзажей. Теперь любители живописи смогут увидеть в едином выставочном пространстве и другие работы.
Посетители смогут познакомиться с живописными полотнами И.К.Айвазовского, Л.Ф.Лагорио, К.Ф.Богаевского, А.В.Куприна, А.И.Куинджи, П.С.Уткина, П.В.Кузнецова, Е.М.Бебутовой, Р.Р.Фалька, М.В.Нестерова, а также с графикой А.П.Боголюбова, Ф.А.Васильева, И.И.Шишкина, М.А.Волошина, З.Я.Матвеевой-Мостовой, Л.Ф.Селизарова и других.
В экспозиции соседствуют натурные ландшафты и виды легендарных крымских городов – Севастополя, Бахчисарая, Алупки, Гурзуфа, Ялты, запечатленные мастерами различных эпох – от конца XVIII столетия до современности.