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Любители живописи увидят крымские пейзажи
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Любители живописи увидят крымские пейзажи

Новости / Культура
Любители живописи увидят крымские пейзажи


6 июня в Радищевском музее начнет работу выставка «Крым. Край солнца, радости и вдохновения», посвященная природе знаменитого полуострова.

По информации организаторов, на сегодняшний день музейная коллекция насчитывает свыше сотни живописных и графических произведений русских художников, воспевающих этот прекрасный, овеянный легендами край. В постоянной экспозиции экспонируется около десятка крымских пейзажей. Теперь любители живописи смогут увидеть в едином выставочном пространстве и другие работы.

Посетители смогут познакомиться с живописными полотнами И.К.Айвазовского, Л.Ф.Лагорио, К.Ф.Богаевского, А.В.Куприна, А.И.Куинджи, П.С.Уткина, П.В.Кузнецова, Е.М.Бебутовой, Р.Р.Фалька, М.В.Нестерова, а также с графикой А.П.Боголюбова, Ф.А.Васильева, И.И.Шишкина, М.А.Волошина, З.Я.Матвеевой-Мостовой, Л.Ф.Селизарова и других.

В экспозиции соседствуют натурные ландшафты и виды легендарных крымских городов – Севастополя, Бахчисарая, Алупки, Гурзуфа, Ялты, запечатленные мастерами различных эпох – от конца XVIII столетия до современности.