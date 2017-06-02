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Сервис по банкротству физлиц открывает в Петербурге компания «Долгам.НЕТ»

Новости
Сервис по банкротству физлиц открывает в Петербурге компания «Долгам.НЕТ»


Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место (после Москвы) по количеству дел о банкротстве физических лиц, рассматриваемых в Арбитражном суде. Несмотря на большое количество юридических фирм по банкротству физлиц в Санкт-Петербурге. Рассмотрение дел о банкротстве физических лиц в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области отличается от столичного региона (Москвы и Московской области) и первой применяемой процедурой: при банкротстве гражданина преобладает реструктуризация долгов.

1 июля 2017 года «Долгам.НЕТ» открывает офис по банкротству физических лиц в городе Санкт-Петербург. Спб уже имеет сложившуюся стоимость юридического сопровождения процедуры банкротства физлиц.

Компания «Долгам.НЕТ» предлагает ряд ноу-хау:

- на сайте dolgam.net Вы можете бесплатно зарегистрироваться в личном кабинете и самостоятельно подготовить заявление о собственном банкротстве;

- услуга юридического сопровождения может быть предоставлена в рассрочку, а удобный график погашения позволит Вам осуществить выплаты в разумный срок и посильными платежами;

- благодаря современному программному решению мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса подачи и ведения дела о банкротстве должника. Это исключает как ошибки при подаче заявления, так и позволяет видеть полную картину ситуации и контролировать процесс ведения производства дела в суде;

- офис филиала “Долгам.НЕТ” в г. Санкт-Петербурге располагается по адресу проспект Бакунина, д.5 в бизнес-центре “Б5”, в 10 минутах от Московского вокзала и станции метро Площадь Восстания;

- офис находится недалеко и от Арбитражного суда, что позволяет эффективно вести дела, оперативно реагировать на все изменения в деле и отстаивать интересы должника на всех этапах судопроизводства.

Уже сейчас Вы можете записаться на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц в Санкт-Петербурге.