Сотрудники ГИБДД провели акцию "Детству – зеленый свет!"

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Как сообщили в Госавтоинспекции города, за истекший период этого года на территории Саратова в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести более 51 ребенка. Поэтому в ведомстве уделяется повышенное внимание профилактической работе с маленькими пассажирами и пешеходами, направленной на повышение знаний Правил дорожного движения.Сегодня сотрудники Госавтоинспекции совместно с комитетом по образованию администрации Саратова провели совместную акцию «Детству – зеленый свет!». Данная акция была проведена с элементами ПДД, так как впереди лето и большее время дети будут проводить на улице. Учащиеся сказочного отряда ЮИД МАОУ «Гимназия № 1» провели викторину «Угадай сказочное транспортное средство», где в игровой форме показали, как нужно вести себя на проезжей части. В ходе мероприятия также задавали вопросы по ПДД и провели соревнование езды на самокатах.