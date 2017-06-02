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Сотрудники ГИБДД провели акцию "Детству – зеленый свет!"

Новости
Сотрудники ГИБДД провели акцию "Детству – зеленый свет!"

Мероприятие было посвящено празднованию Дня защиты детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, за истекший период этого года на территории Саратова в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести более 51 ребенка. Поэтому в ведомстве уделяется повышенное внимание профилактической работе с маленькими пассажирами и пешеходами, направленной на повышение знаний Правил дорожного движения.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции совместно с комитетом по образованию администрации Саратова провели совместную акцию «Детству – зеленый свет!». Данная акция была проведена с элементами ПДД, так как впереди лето и большее время дети будут проводить на улице. Учащиеся сказочного отряда ЮИД МАОУ «Гимназия № 1» провели викторину «Угадай сказочное транспортное средство», где в игровой форме показали, как нужно вести себя на проезжей части. В ходе мероприятия также задавали вопросы по ПДД и провели соревнование езды на самокатах.