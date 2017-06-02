Дан старт летней оздоровительной кампании

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По информации министерства социального развития области, всего в летний период планируют работу 996 оздоровительных учреждений. В их числе 56 стационарных загородных оздоровительных лагерей, 13 учреждений санаторного типа, 14 палаточных лагерей, 3 лагеря труда и отдыха и 923 лагеря с дневным пребыванием на базе школ и социозащитных учреждений.Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости летом планируется охватить 175 тысяч детей школьного возраста, в том числе 76,8 тысяч детей отдохнут в лагерях всех типов и походах, 1670 детей поедут на Черноморское Побережье Кавказа и Крым.На момент старта летней оздоровительной кампании в области продолжается комплексная приемка и оценка готовности лагерей с участием представителей госсанэпиднадзора, госпожнадзора, представителей МВД России по Саратовской области и других заинтересованных министерств и ведомств. Первая смена планируется к открытию в 820 лагерях области. В рамках поручения врио губернатора области Валерия Радаева комплексная приемка лагерей осуществляется в плановом порядке, на данный момент не выявлено нарушений, препятствующих началу оздоровительной кампании.Фото http://sochi-24.ru