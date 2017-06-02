В Приволжском совершено нападение на доставщика суши
Задержаны двое подозреваемых.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 14 мая в полицию обратился курьер по доставки суши. Он рассказал, что накануне поздно вечером в поселке Приволжский неизвестный, угрожая битой, открыто похитил у него пакет с роллами.
Вчера в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два молодых человека 1996 года рождения, проживающих в Анисовке. Они уже признались в содеянном.
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