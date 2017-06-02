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Студенты СГМУ выиграли олимпиаду по клинической фармакологии

Новости / Здоровье
Студенты СГМУ выиграли олимпиаду по клинической фармакологии


V Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии проходила на базе Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.

По информации министерства образования области, в этом году в соревновании приняли участие 14 команд, представляющих медицинские и фармацевтические вузы России. Наш регион представляли студенты Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского.

В первый день олимпиады прошли творческие конкурсы. В этом году темой командных выступлений стал «Один день из жизни клинического фармаколога – стажера WADA (Всемирного антидопингового агентства)». В программу второго дня вошли теоретические состязания личного первенства.

По итогам олимпиады команда из Саратова заняла первое место.

Фото http://archive.evoke.eu