Студенты СГМУ выиграли олимпиаду по клинической фармакологии
V Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии проходила на базе Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
По информации министерства образования области, в этом году в соревновании приняли участие 14 команд, представляющих медицинские и фармацевтические вузы России. Наш регион представляли студенты Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского.
В первый день олимпиады прошли творческие конкурсы. В этом году темой командных выступлений стал «Один день из жизни клинического фармаколога – стажера WADA (Всемирного антидопингового агентства)». В программу второго дня вошли теоретические состязания личного первенства.
По итогам олимпиады команда из Саратова заняла первое место.
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