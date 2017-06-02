В девятиэтажке на Антонова горела шахта лифта
Из подъезда эвакуировали двадцать человек.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил вчера незадолго до полуночи. На место происшествия были направлены четырнадцать пожарных на пяти спецмашинах.
Сообщается, что возгорание произошло на девятом этаже. В результате пожара создалось плотное задымление с 5 по 9 этажи. Огнеборцы проводили эвакуацию жильцов подъезда. Людей эвакуировали в дыхательных аппаратах. Всего было эвакуировано двадцать человек, из них двое детей дошкольного возраста.
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