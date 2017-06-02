Эксперты: российский рынок переполнен некачественными системами отопления
О потенциальной опасности радиаторов производства «Киталии» предупреждают российских потребителей эксперты. Представители СМИ провели собственное расследование на отечественном рынке отопительных систем и пообщались со специалистами отрасли. Как стало известно, на российском рынке появилось большое количество радиаторов отопления, качество которых не соответствует ГОСТу.
Эксперты привели пример: в С-Петербурге во многих специализированных магазинах реализуются системы отопления известного европейского бренда «SIRA INDUSTRIE». На радиаторах стоит отметка «Made in Italy», хотя практически вся продукция компании производится в Китае. Отопительные приборы этой «Киталии» высоким качеством не отличаются и не проходят гидравлические испытания, проводимые российскими специалистами.
Подобная ситуация, когда отечественный рынок наводнен плохого качества отопительными системами, сложилась потому, что в РФ отопительные приборы не подлежат обязательной сертификации, чем пользуются сомнительные производители. К слову, Китай – основной конкурент России в этой отрасли, экспортирующий более дешевые, но менее качественные приборы. О проблеме специалисты много говорили на форуме «ТермоКонвент», состоявшемся в апреле в С-Петербурге.