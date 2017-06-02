Подведены итоги конкурса «Предприниматель Саратовской губернии»
В году награждение победителей пройдет в четырнадцатый раз.
По информации министерства экономического развития области, за звание лучшего предпринимателя губернии боролись почти 100 бизнесменов из 37 муниципалитетов. Самыми активными традиционно стали предприниматели Саратова (10 заявок), Энгельсского (11 заявок) и Пугачевского (9 заявок) районов.
Конкурс проводится по 18 номинациям. При отборе участников конкурса учитывались рост объема производства, рост доходной базы, сумма уплаченных налогов, количество работников, средняя заработная плата, участие предприятия в жизни района или города, затраты на благотворительность, реализация инвестиционных и инновационных проектов.
Победители конкурса будут объявлены в середине июня. Они будут награждены дипломами и ценными призами.
Фото http://saratov.gov.ru