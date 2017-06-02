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В области посеяно 2 млн га яровых культур

Новости / АПК
В области посеяно 2 млн га яровых культур

Лидируют хозяйства Перелюбского, Пугачевского, Ивантеевского, Ершовского, Самойловского и Калининского районов.

По информации регионального минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 937 тыс. га, кормовые - на 47 тыс. га.

Технические культуры посеяны на площади 993 тыс. га (80% от плана), картофель посажен на площади более 23 тыс. га (98 % от плана), овощные культуры посеяны на 13,9 тыс. га (80% от плана).

На посевной кампании в числе передовых - хозяйства Перелюбского (117 тыс. га), Пугачевского (115 тыс. га), Ивантеевского и Ершовского (по 89 тыс. га), Самойловского (84 тыс. га), Калининского (82 тыс. га) районов.

Сахарной свеклы посеяно 7,88 тыс. га (66%). Лидерами среди свеклосеющих районов являются Балашовский (2,45 тыс. га) и Романовский (2,56 тыс. га) районы.

Фото xakac.info