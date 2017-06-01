1 июня 2017 04:01 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 31 мая
В Саратове пройдет первый городской фестиваль уличных танцев «STAR TEAM»
18:06 | 31 мая
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских
17:10 | 31 мая
В области вновь прогнозируется гроза
16:15 | 31 мая
В «Липках» пройдет семейная экологическая акция
15:09 | 31 мая
Мошенник лишил пенсионерку почти 170 тысяч рублей
14:16 | 31 мая
Саратовцы познакомятся с шедеврами современного Палехского искусства
13:20 | 31 мая
Союз саратовских курсантов получил юридический статус
12:33 | 31 мая
В Алексеевке из-за грозы сгорел сарай
11:48 | 31 мая
В День защиты детей в небо запустят Шар желаний
10:54 | 31 мая
Сотрудники ГИБДД проверяют работу автобусов
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове пройдет первый городской фестиваль уличных танцев «STAR TEAM»

Новости / Культура
В Саратове пройдет первый городской фестиваль уличных танцев «STAR TEAM»


Мероприятие проводит городское управление по культуре Городской дом культуры национального творчества.

По информации организаторов, фестиваль начнется на площади им. Гагарина (Набережная космонавтов) в 19.00. В нем примут участие солисты, юношеские, молодежные и взрослые хореографические коллективы города.

Участники представят композиции различных стилей и направлений современной хореографии. В их числе модерн, джаз-модерн, хип-хоп, крамп, booty dance, jazz-funk, house, брейк-данс, vogue, locking, popping и другие.

Все участники фестиваля получат дипломы, победителя определит жюри.

Фото http://img3.stavropolye.tv