В Саратове пройдет первый городской фестиваль уличных танцев «STAR TEAM»
Мероприятие проводит городское управление по культуре Городской дом культуры национального творчества.
По информации организаторов, фестиваль начнется на площади им. Гагарина (Набережная космонавтов) в 19.00. В нем примут участие солисты, юношеские, молодежные и взрослые хореографические коллективы города.
Участники представят композиции различных стилей и направлений современной хореографии. В их числе модерн, джаз-модерн, хип-хоп, крамп, booty dance, jazz-funk, house, брейк-данс, vogue, locking, popping и другие.
Все участники фестиваля получат дипломы, победителя определит жюри.
Фото http://img3.stavropolye.tv