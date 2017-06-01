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Возбуждено дело по факту нападения на полицейских

Новости
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских


Задержан 54-летний саратовец.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 28 мая в ночное время мужчина ехал из Энгельс в Саратов. Вблизи стационарного поста ДПС, расположенного около села Шумейка, мужчина он транспортное средство и стал выяснять отношения с супругой. Это привлекло внимание сотрудников полиции. В связи с тем, что у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, полицейские потребовали предъявить документы для дальнейшего разбирательства. В ответ на это задержанный стал высказывать в адрес двоих полицейских слова грубой нецензурной брани, после чего нанес одному из них удар в лицо головой, а впоследствии второму – удар ногой по ноге.

Сообщается, что в настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото http://spb.sledcom.ru